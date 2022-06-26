Военные рассказали, что мешает операции по освобождению Херсона

Украинские военные продолжают операцию по освобождению оккупированного Херсона. Однако чрезмерно радостные сообщения вредят украинскому продвижению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга.

"К сожалению, некоторые элементы ожидания (относительно освобождения Херсона – ред.) и очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Слишком радостные сообщения и преждевременные - они очень неуместны, когда идет военная операция", - заявила она.

Гуменюк отметила, что операция проходит на открытой местности и это также усложняет продвижение украинских войск.