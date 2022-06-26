Армянские журналисты решили игнорировать Пашиняна
Количество редакторов армянских СМИ, отказавшихся прислать вопросы на пресс-конференцию премьер-министра Никола Пашиняна, превысило 50, пишет "Новости Армения".
Напомним, что ранее более 30 средств массовой информации заявили, что отказываются направлять вопросы, поскольку, как показывает опыт, подобные «онлайн-контакты» происходят по подготовленному сценарию, и на этих мероприятиях в основном звучат вопросы провластных СМИ, Telegram-каналов, блогеров, которые, судя по всему, предварительно согласовываются с организаторами мероприятия, а в случаях с другими СМИ вопросы или игнорируются, или редактируются, или искажаются.