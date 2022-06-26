Главный разведчик Украины объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск

Россия не выведет войска из Украины и будет сражаться до конца. Ведь вывод войск будет означать не только поражение в войне как таковое, но и крах государственности РФ. Об этом в интервью FT заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину… это не крах системы, это крах государственности. «Поэтому они будут бороться сколько смогут, - сказал Буданов. - Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода".