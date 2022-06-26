Арахамия обещает доказать причастность Грузии к обходу антироссийских санкций

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия утверждает, что члены правящей партии «Грузинская мечта» помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства, пишут «Новости Грузия».

«Грузинские власти помогают России обходить санкции… Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих депутатов и министров из Грузии», - написал Арахамия в Telegram.

Он подчеркнул, что во время визита в США он и его коллеги предоставили союзникам информацию о существующих схемах обхода ограничений, в том числе с «использованием грузинской юрисдикции». Украинский депутат предупредил о последствиях всех тех, кто причастен к подобным фактам.