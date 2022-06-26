Предотвращена контрабанда азербайджанского топлива в Грузию
Грузинские таможенники пресекли ввоз из Азербайджана около 5,4 тысячи тонн незадекларированного дизельного топлива за последние полгода, сообщает Служба доходов Минфина страны.
Речь идет о 6 443 970 литрах топлива, которое обнаружили при проверке грузовых машин на ТПП «Красный мост» и «Лагодехи». Как правило, контрабанду прятали в кустарно смонтированных водителями баках.
Согласно статье 168 Таможенного кодекса Грузии, данный факт является правонарушением и наказывается штрафом.