НАТО расширит поддержку Грузии

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решение расширить поддержку Грузии, проводить там больше учений и увеличить миссию в Тбилиси, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде.

"Мы увеличим помощь Грузии в рамках Программы существенной поддержки Грузии, в частности, по ситуационной осведомленности, коммуникациям, киберобороне, учениям. Мы расширим тренировочный центр НАТО около Тбилиси и увеличим персонал нашей миссии в Грузии", - цитирует его ТАСС.