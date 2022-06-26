В Финляндии заявили об улучшении ситуации со вступлением страны в НАТО

Ситуация со вступлением Финляндии в НАТО "улучшилась накануне саммита" альянса в Мадриде, заявил президент республики Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки с группой американских сенаторов.

Как сообщает телеканал Yle, положительная оценка основана на том, что теперь чаще проходят переговоры Ниинистё с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 28 июня в Мадриде состоятся новые переговоры финского президента с турецким лидером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон о членстве Финляндии и Швеции в НАТО.