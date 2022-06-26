Переданные Берлином Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 задействованы на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на своих репортеров, которые смогли посетить расположения украинских военных.

По информации издания, гаубицы, которые были доставлены на прошлой неделе, размещены в лесах на востоке Украины. Точное место не называется из-за опасения, что российские силы могут их выследить и уничтожить. Они хорошо замаскированы. Один из украинских военных, которого в Германии обучили пользоваться этой техникой, рассказал, что ушло больше времени для того, чтобы "понять самоходные гаубицы". "Мы думали, что научимся этому за 10 дней, но потребовалось 36 дней", - приводит его слова Bild.