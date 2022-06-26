Немецкие гаубицы уже используются на востоке Украины Bild
Переданные Берлином Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 задействованы на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на своих репортеров, которые смогли посетить расположения украинских военных.
По информации издания, гаубицы, которые были доставлены на прошлой неделе, размещены в лесах на востоке Украины. Точное место не называется из-за опасения, что российские силы могут их выследить и уничтожить. Они хорошо замаскированы. Один из украинских военных, которого в Германии обучили пользоваться этой техникой, рассказал, что ушло больше времени для того, чтобы "понять самоходные гаубицы". "Мы думали, что научимся этому за 10 дней, но потребовалось 36 дней", - приводит его слова Bild.
21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "с подготовленными украинскими экипажами". При этом он уточнил, что это уже шестой вид артиллерии 155-го калибра, который получил Киев. В этот же день германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25.
Panzerhaubitze 2000 поступила на вооружение Бундесвера в 1998 году. Скорострельность орудия - до 10 выстрелов в минуту при дальности поражения цели стандартными боеприпасами 30-35 км, ракетными снарядами - 50-60 км.