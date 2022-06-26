Турнир претендентов: сможет ли Теймур Раджабов взять реванш у Хикару Накамуры?

В Мадриде начался 9-й тур турнира претендентов на шахматную корону. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет белыми фигурами с представителем США Хикару Накамурой и постарается взять реванш за поражение в первом круге.

У Теймура после 8 туров 3 очка, и он делит последние 6-8-е позиции с поляком Ян-Кшиштофом Дудой и французом Алирезой Фируджей.

На счету Раджабова, который с 2019 года не выиграл ни одной партии в классические шахматы, два поражения и шесть ничьих. Помимо Накамуры, он проиграл и другому американцу – Фабиано Каруане. С Фируджей Теймур дважды сыграл вничью, а также заключил мир с россиянином Яном Непомнящим, Дудой, китайцем Дин Лижэнем и венгром Рихардом Раппортом.

Центральной партией 9-го тура, бесспорно, является поединок между Каруаной и Непомнящим, занимающими 2-е и 1-е места соответственно. Также сегодня встречаются: Фируджа с Раппортом и Дин с Дудой.

Турнирное положение после 8-го тура:

1.Непомнящий – 6 очков; 2.Каруана – 5 очков; 3.Накамура – 4,5 очка; 4.Раппорт – 4 очка; 5.Дин – 3,5 очка; 6-8.Дуда, Раджабов, Фируджа – по 3 очка.

Соревнование проходит в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.