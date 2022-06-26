Украинская армия оттесняет россиян на юге

Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют противника на юге, россияне уплотняют рубежи отступления. Об этом, как пишет «Украинская правда», заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Мы продолжаем ведение боевых действий, противник уплотняет свои рубежи отступления, уже обустраивает не только второй, третий, но и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем. Тем не менее периодически они пытаются восстановить свое положение и проводить такие небольшие вылазки, атаки, чтобы сместить нас с уже освобожденных территорий", - отметила Гуменюк.

Она также сообщила, что противник использует тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл: "Не преуспевая в продвижении по суше, они пытаются давить с неба, где мы более уязвимы".