На первой в таком формате встрече представителей трех государств были изучены возможности более эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора под условным названием «Средний коридор», проходящего через территории Казахстана, Азербайджана и Турции.

27 июня в Баку состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Казахстана и Турции, на которой особое внимание было уделено сфере транспорта.

Haqqin.az неоднократно писал на эту тему, рассказывая читателям, как из-за войны в Украине, антироссийских санкций Запада и растущего значения «Среднего коридора» изменились основные логистические маршруты, соединяющие Европу и Азию.

Отметим, что несколько крупных международных логистических компаний уже выбрали «Средний коридор» для перевозки грузов по маршруту Китай-Европа-Китай. Европейские компании также больше не перевозят товары в Азию через Россию и обращаются к альтернативным маршрутам, в том числе к «Среднему коридору».

Ожидается, что объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору вырастет по сравнению с прошлым годом в шесть раз и достигнет к концу нынешнего года 3,5 миллиона тонн.

В то же время рост объема грузоперевозок через «Средний коридор» потребовал от стран-участниц более эффективного использования огромного потенциала этого маршрута и оперативного преодоления существующих проблем. В результате главы МИД Азербайджана, Казахстана и Турции договорились встретиться в Баку.

По итогам встречи была подписана совместная декларация, в рамках которой стороны выразили готовность более эффективно использовать потенциал маршрута, а также договорились провести следующую встречу в Казахстане.

Как известно, между Азербайджаном, Казахстаном и Турцией налажено тесное сотрудничество и взаимодействие в форматах Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества и других региональных структур.

Учитывая, что сферы транспорта и связи являются сегодня краеугольными камнями регионального экономического сотрудничества между тремя странами, понятен и тот высокий уровень, на котором решаются вопросы в этих сферах.