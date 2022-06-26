Европейские компании выбирают маршрут через Азербайджан. Новая доктрина Турции и Казахстана наш комментарий
27 июня в Баку состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Казахстана и Турции, на которой особое внимание было уделено сфере транспорта.
На первой в таком формате встрече представителей трех государств были изучены возможности более эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора под условным названием «Средний коридор», проходящего через территории Казахстана, Азербайджана и Турции.
Haqqin.az неоднократно писал на эту тему, рассказывая читателям, как из-за войны в Украине, антироссийских санкций Запада и растущего значения «Среднего коридора» изменились основные логистические маршруты, соединяющие Европу и Азию.
Отметим, что несколько крупных международных логистических компаний уже выбрали «Средний коридор» для перевозки грузов по маршруту Китай-Европа-Китай. Европейские компании также больше не перевозят товары в Азию через Россию и обращаются к альтернативным маршрутам, в том числе к «Среднему коридору».
Ожидается, что объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору вырастет по сравнению с прошлым годом в шесть раз и достигнет к концу нынешнего года 3,5 миллиона тонн.
В то же время рост объема грузоперевозок через «Средний коридор» потребовал от стран-участниц более эффективного использования огромного потенциала этого маршрута и оперативного преодоления существующих проблем. В результате главы МИД Азербайджана, Казахстана и Турции договорились встретиться в Баку.
По итогам встречи была подписана совместная декларация, в рамках которой стороны выразили готовность более эффективно использовать потенциал маршрута, а также договорились провести следующую встречу в Казахстане.
Как известно, между Азербайджаном, Казахстаном и Турцией налажено тесное сотрудничество и взаимодействие в форматах Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества и других региональных структур.
Учитывая, что сферы транспорта и связи являются сегодня краеугольными камнями регионального экономического сотрудничества между тремя странами, понятен и тот высокий уровень, на котором решаются вопросы в этих сферах.
Выгодное географическое положение на пересечении международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» придает Азербайджану, Турции и Казахстану статус крупных транзитных стран, соединяющих Европу и Азию. Они также играют ключевую роль в укреплении каспийско-черноморского сотрудничества.
В связи с этим принципиально важно наладить эффективное сотрудничество между тремя странами, в том числе для полного использования потенциала транзитных грузов. Что, в свою очередь, потребовало более привлекательной тарифной политики и упрощения процедуры перемещения товаров.
Как страна, расположенная на Транскаспийском международном транспортном коридоре, Азербайджан давно сформировал на своей территории элементы этого коридора. По инициативе и под руководством Азербайджана был сдан в эксплуатацию Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, реализован стратегический проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. И, как результат, в ситуации меняющихся геополитических условий все три страны придают особое значение «Транскаспийскому среднему коридору Восток-Запад».
Еще одним преимуществом «Среднего коридора», соединяющего Европу и Азию, является тот факт, что в будущем его интегральной частью станет Зангезурский коридор, по которому грузы будут доставляться в Турцию по более короткому маршруту через Казахстан и Азербайджан. В связи с этим значение и перспективы Зангезурского коридора весьма велики.
Работы по его прокладке Азербайджан начал сразу после победы в 44-дневной войне. В настоящее время там ведется строительство многополосной автомобильной и железной дороги Горадиз-Агбанд.
Однако для ускорения открытия Зангезурского коридора важно, чтобы все стороны, вовлеченные в процесс, выполняли взятые на себя обязательства. В частности, Армения, если она не хочет остаться в стороне от растущего международного транспортного коридора, имеющего к тому же стратегическое значение, ни в коем случае не должна затягивать начало работ.