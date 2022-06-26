Кибератака остановила крупнейший сталелитейный завод Ирана

В Иране сталелитейный завод Hussein Steel Company остановлен из-за кибератаки, в которой подозревается Израиль. Об этом пишут «Новости Израиля» со ссылкой на сообщение государственных СМИ Исламской Республики.

По словам директора завода, удалось предотвратить ущерб производственной линии, но предприятие пришлось остановить из-за «технических проблем». Сайт завода пока не работает, но его обещают наладить к концу дня. Хакеры опубликовали видео с камер, установленных на заводе. Группировка сообщила, что ущерб был большим, чем сообщили власти.

Атаку взяли на себя хакеры, которые называются Gonjeshke Darande, ранее они утверждали, что повредили работу заправочных станций по всему Ирану. В ИРИ говорят, что группировка управляется Израилем, однако доказательств этому не приводят, отмечает израильское издание.