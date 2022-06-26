Путин встретится с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин на полях Каспийского саммита, который пройдет в Ашхабаде 29 июня, проведет двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. После его завершения наш президент проведет две двусторонние встречи - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Раиси", - сказал Ушаков, слова которого приводит ТАСС.