Решение Центробанка Турции привело к укреплению лиры

Центробанк Турции, чтобы поддержать лиру без повышения ключевой процентной ставки, запретил финансовым организациям кредитовать в лирах компании, располагающие крупными объемами иностранной валюты. При этом решении лира уверенно дорожает 27 июня, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, пара доллар/лира днем в понедельник, 27 июня торговалась на уровне 16,7205 лиры по сравнению с 16,8862 лиры на закрытие предыдущей сессии.

О мерах поддержки лиры ЦБ объявил в минувшую пятницу после закрытия рынков. Банки не смогут выдавать кредиты в лирах корпоративным заемщикам, сумма иностранной валюты на счетах которых превышает 15 млн лир (порядка $900 тысяч) и превосходит 10% общих активов или годовых продаж компании. В общей сложности новое правило затронет порядка 10 тысяч компаний, поскольку оно содержит ряд исключений, отмечает источник Bloomberg.

Такое решение регулятора, как ожидается, заставит компании продавать иностранную валюту, чтобы получить доступ к новым кредитам в лирах.