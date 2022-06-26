США утроили экспорт сжиженного газа в Европу

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу вырос почти в три раза с марта. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«С марта мировой экспорт СПГ в Европу увеличился на 75% по сравнению с 2021 годом. Экспорт СПГ из США в Европу вырос почти в три раза. Для достижения данной цели Еврокомиссия (ЕК) и страны Евросоюза создали Энергетическую платформу ЕС, чтобы координировать действия по обеспечению надежных и диверсифицированных энергетических поставок в ЕС, включая общую закупку трубопроводного газа, СПГ и водорода», - приводит отрывок документа ТАСС.

По итогам саммита ЕС, который прошел в Брюсселе 23-24 июня, глава Еврокомиссии заявила, что в 2021 году ЕС получил из России порядка 150 млрд кубометров газа (не считая российского СПГ), а в 2022 году поставки СПГ из США должны вырасти на 15 млрд кубометров. «Заместить такой объем - это очень большая задача, но мы работаем над этим», - сказала она.