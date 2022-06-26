США: дефолт показал влияние санкций на экономику России

Дефолт показал, насколько сильно санкции повлияли на российскую экономику, заявил сотрудник федерального правительства США. Reuters передает, что чиновник сказал об этом в беседе с журналистами, в то время как Белый дом опубликовал информационный бюллетень с подробным описанием потенциальных действий «Большой семерки» по поддержке Украины и дальнейшему ограничению нефтяных доходов Москвы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в ночь на 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

«Сегодняшние новости о дефолте России, первом за более чем столетие, показывают, насколько сильными оказались меры, принятые США вместе с их союзниками и партнерами, и какое серьезное воздействие было оказано на российскую экономику», – добавил чиновник на брифинге на полях саммита «Большой семерки» в Германии.

Ранее некоторые держатели облигаций заявили, что они не получили просроченные купоны в понедельник, после того, как крайний срок платежа истек днем ранее.

Кремль неоднократно заявлял, что у России нет оснований для дефолта, но она не может отправить деньги держателям облигаций из-за санкций. Москва обвинила Запад в попытках подвести ее к искусственному дефолту.