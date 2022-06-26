Скандал вокруг директора гянджинской школы

Выступая перед журналистами после попытки самоубийства, директор школы заявила, что причиной, толкнувшей ее на это, стало то, что начальник Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования Анар Гадималиев хотел ее уволить и якобы даже шантажировал. По словам М.Гараевой, на ее место уже есть кандидат. Не выдержав всего этого, женщина решила покончить с собой.

В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении рассказали, что несколько дней назад директор средней школы №1 им. Исмета Гаибова в Гяндже Матанат Гараева совершила попытку самоубийства. М.Гараева была госпитализирована, ей оказали первую помощь.

Однако, заметили в управлении, пытавшаяся покончить с собой директор год назад получила строгий выговор от Министерства образования. Как сообщили в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования, М.Гараева злоупотребляла своим должностным положением. В школе числился педагог, который не проживает в Азербайджане. Выяснилось, что бывший учитель английского языка этой школы уволилась с работы и переехала в Дубай в январе 2022 года. Однако директор решила оставить «мертвую душу» числиться на работе, присваивая за нее заработную плату.

В региональном управлении образования также сообщили, что в противозаконных действиях замешана заместитель директора школы Таира Гасанова, знавшая о махинациях директора и, кроме того, не выполнявшая своих должностных обязанностей. Гасанова также считается виновной, так как должна была своевременно сообщить о происходящем в соответствующие органы.

В свою очередь, Анар Гадималиев отверг все обвинения в давлении на директора школы. По его словам, М.Гараеву предупреждали о недочетах в работе, но она игнорировала все предупреждения, сказали в Минобразования.

Также А.Гадималиев сообщил, что ведомство не назначает директоров школ: «Чтобы стать директором школы, нужно сдать экзамен и пройти собеседование. Это не входит в компетенцию управления образования».

Школа №1 в Гяндже, основанная в 1833 году, является одним из старейших учебных заведений города. С 1992 года школа носит имя бывшего генпрокурора Исмета Гаибова, который когда-то здесь учился. Школой, где обучается более тысячи учеников, с 2011 года руководит Матанат Гараева. На данный момент правоохранительные органы расследуют дело.