Скандал вокруг директора гянджинской школы
Стали известны причины, по которым директор гянджинской школы совершила попытку самоубийства.
В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении рассказали, что несколько дней назад директор средней школы №1 им. Исмета Гаибова в Гяндже Матанат Гараева совершила попытку самоубийства. М.Гараева была госпитализирована, ей оказали первую помощь.
Выступая перед журналистами после попытки самоубийства, директор школы заявила, что причиной, толкнувшей ее на это, стало то, что начальник Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования Анар Гадималиев хотел ее уволить и якобы даже шантажировал. По словам М.Гараевой, на ее место уже есть кандидат. Не выдержав всего этого, женщина решила покончить с собой.
Однако, заметили в управлении, пытавшаяся покончить с собой директор год назад получила строгий выговор от Министерства образования. Как сообщили в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования, М.Гараева злоупотребляла своим должностным положением. В школе числился педагог, который не проживает в Азербайджане. Выяснилось, что бывший учитель английского языка этой школы уволилась с работы и переехала в Дубай в январе 2022 года. Однако директор решила оставить «мертвую душу» числиться на работе, присваивая за нее заработную плату.
В региональном управлении образования также сообщили, что в противозаконных действиях замешана заместитель директора школы Таира Гасанова, знавшая о махинациях директора и, кроме того, не выполнявшая своих должностных обязанностей. Гасанова также считается виновной, так как должна была своевременно сообщить о происходящем в соответствующие органы.
В свою очередь, Анар Гадималиев отверг все обвинения в давлении на директора школы. По его словам, М.Гараеву предупреждали о недочетах в работе, но она игнорировала все предупреждения, сказали в Минобразования.
Также А.Гадималиев сообщил, что ведомство не назначает директоров школ: «Чтобы стать директором школы, нужно сдать экзамен и пройти собеседование. Это не входит в компетенцию управления образования».
Школа №1 в Гяндже, основанная в 1833 году, является одним из старейших учебных заведений города. С 1992 года школа носит имя бывшего генпрокурора Исмета Гаибова, который когда-то здесь учился. Школой, где обучается более тысячи учеников, с 2011 года руководит Матанат Гараева. На данный момент правоохранительные органы расследуют дело.