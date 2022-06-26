Франция хочет возвращения Ирана и Венесуэлы на нефтяные рынки

Франция приветствует возвращение на нефтяные рынки Ирана и Венесуэлы, которые сейчас находятся под санкциями, заявил представитель президента Франции, передает Reuters.

По словам чиновника, имени которого агентство не указывает, это поможет смягчить эффект от сокращения поставок российской нефти, а также позволит замедлить рост цен на энергоносители.

Согласно его мнению, план по сдерживанию цен должен быть как можно более широким, без зацикленности на поставках энергоресурсов из России.