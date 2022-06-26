Экс-президенту Молдовы предъявили новое обвинение

Генпрокуратура Молдовы объявила новое обвинение экс-президенту Игорю Додону по делу о незаконных закупках электроэнергии - так называемом «деле Energocom». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу молдавской Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, обвинения против Додона предъявлены на основании его действий в 2008-2009 годах во время пребывания в должности министра экономики и торговли.

«Он (Додон) обвиняется в том, что, занимая этот пост, подписал указ, на основе которого в мае 2008 года генеральный директор Energocom заключил с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене, нанеся государству ущерб в размере 11,9 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Сам экс-президент Молдовы в своем Telegram-канале назвал обвинения политически мотивированными и заявил, что их не удастся доказать.