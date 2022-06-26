В странах Азии рекордно подорожал уголь

Цены на уголь в Азии достигли рекордного значения, превысив 400 долларов за тонну, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные IHS Markit и трейдеров.

"Спотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл в пятницу подскочили на 3,4% — до рекордных 402,5 доллара за тонну, согласно индексу, составляемому раз в две недели компанией IHS Markit", — пишет агентство. Это впервые, когда данный показатель поднялся выше 400 долларов.

Согласно Bloomberg, такому ралли способствовал усугубляющийся мировой дефицит топлива. В пятницу партия угля для поставки в Европу в июле была продана по цене 421 доллар за тонну, что, по словам трейдеров, является историческим максимумом для этого региона.