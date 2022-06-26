Путин и Зеленский примут участие в одном саммите

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит G20, который состоится на острове Бали 15-16 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника лидера РФ Юрия Ушакова.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — сказал Ушаков агентству в ответ на вопрос, принял ли Путин направленное ему приглашение.

Что касается формата встречи, по словам помощника президента РФ, организаторы пока нацелены на очное мероприятие, но в итоге все будет зависеть от ситуации с пандемией.

Украинские СМИ еще в апреле сообщали, что в саммите G20 примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Индонезии в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пригласил его принять участие в саммите.