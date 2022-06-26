Байден может встретиться с Эрдоганом в ходе саммита НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча главы Белого дома Джо Байдена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Мадриде пока не запланирована. Однако в течение 24 часов в программу Байдена могут быть внесены изменения, передает Anadolu.

Салливан напомнил, что одной из основных тем повестки саммита НАТО в Мадриде является заявка Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе.

В этом контексте также будут обсуждены опасения Турции, констатировал он.