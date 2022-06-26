Заявление G7: Украина сама определит, каким будет мирное урегулирование войны

Украина сама должна определять, каким должно быть мирное урегулирование войны в будущем, считают лидеры стран "Большой семерки". Об этом говорится в заявлении лидеров G7, принятом сегодня в Эльмау (Германия).

"Мы настроены помогать Украине поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и выбирать свое собственное будущее. Это зависит от Украины, чтобы решать относительно будущего мирного урегулирования, свободного от внешнего давления или влияния", - цитирует УНИАН заявление.

Лидеры "Большой семерки" отмечают, что продолжат координировать усилия с целью удовлетворения срочных потребностей Украины в отношении военной и оборонной техники. Также они продолжат координировать усилия, чтобы обеспечивать Украину материально-технической, логистической, разведывательной и экономической поддержкой, а также проводить обучение для украинских военных, чтобы укрепить ее Вооруженные силы.

Лидеры "Большой семерки" заявляют о готовности в дальнейшем расширить сотрудничество в обмене разведывательной информации, в области информационной безопасности, а также морской безопасности.