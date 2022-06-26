Взрыв и утечка ядовитого газа в иорданском порту: 10 погибших, сотни раненых видео

В иорданском порту Акаба рядом с Эйлатом (город на юге Израиля) произошла техногенная катастрофа. Израильское издание «Детали» со ссылкой на иорданские СМИ сообщает, что при погрузке контейнер сорвался со стрелы подъемника и рухнул на судно. Это привело к взрыву и масштабной утечке ядовитого газа.

По меньшей мере 10 человек погибли, 250 пострадали в результате взрыва.  На видео виден взрыв и растущее облако ярко-желтого газа, вырвавшееся из резервуара, а также убегающие люди.

Иорданские власти не сообщают, что это за вещество. Однако, судя по числу погибших и пострадавших, оно очень токсично, утверждает израильское издание. На месте происшествия работают специальные группы, расследующие катастрофу.

Службы безопасности Иордании перекрыли доступ к месту инцидента. Кроме того, с окрестных пляжей были эвакуированы отдыхающие. Минздрав призвал жителей не выходить из домов, закрыть все окна и двери. Отмечается, что ближайший к порту жилой район расположен в 25 км, пишет Vesty.co.il.

В связи с большим числом пострадавших больницы оказались переполнены. Для оказания помощи был развернут временный полевой госпиталь. Правительство Иордании сообщило о привлечении армии к ликвидации последствий аварии. Начато расследование.