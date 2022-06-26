В иорданском порту Акаба рядом с Эйлатом (город на юге Израиля) произошла техногенная катастрофа. Израильское издание «Детали» со ссылкой на иорданские СМИ сообщает, что при погрузке контейнер сорвался со стрелы подъемника и рухнул на судно. Это привело к взрыву и масштабной утечке ядовитого газа.

По меньшей мере 10 человек погибли, 250 пострадали в результате взрыва. На видео виден взрыв и растущее облако ярко-желтого газа, вырвавшееся из резервуара, а также убегающие люди.

Иорданские власти не сообщают, что это за вещество. Однако, судя по числу погибших и пострадавших, оно очень токсично, утверждает израильское издание. На месте происшествия работают специальные группы, расследующие катастрофу.