Взрыв и утечка ядовитого газа в иорданском порту: 10 погибших, сотни раненых видео
В иорданском порту Акаба рядом с Эйлатом (город на юге Израиля) произошла техногенная катастрофа. Израильское издание «Детали» со ссылкой на иорданские СМИ сообщает, что при погрузке контейнер сорвался со стрелы подъемника и рухнул на судно. Это привело к взрыву и масштабной утечке ядовитого газа.
По меньшей мере 10 человек погибли, 250 пострадали в результате взрыва. На видео виден взрыв и растущее облако ярко-желтого газа, вырвавшееся из резервуара, а также убегающие люди.
Иорданские власти не сообщают, что это за вещество. Однако, судя по числу погибших и пострадавших, оно очень токсично, утверждает израильское издание. На месте происшествия работают специальные группы, расследующие катастрофу.
#Jordan says 10 dead and more than 230 have been injured in a poisonous gas leak in the #Jordanian port of #Aqaba pic.twitter.com/7To164CvHj— Amit Sahu (@amitsahujourno) June 27, 2022
Службы безопасности Иордании перекрыли доступ к месту инцидента. Кроме того, с окрестных пляжей были эвакуированы отдыхающие. Минздрав призвал жителей не выходить из домов, закрыть все окна и двери. Отмечается, что ближайший к порту жилой район расположен в 25 км, пишет Vesty.co.il.
В связи с большим числом пострадавших больницы оказались переполнены. Для оказания помощи был развернут временный полевой госпиталь. Правительство Иордании сообщило о привлечении армии к ликвидации последствий аварии. Начато расследование.