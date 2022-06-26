В Украине обещают найти и наказать виновных в ударе по Кременчугу

Служба безопасности Украины приступила к расследованию ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге, пообещав установить и привлечь к ответственности виновных.

Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе", - говорится в заявлении службы.

Там также сообщили, что все виновные будут наказаны.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что по Кременчугу в понедельник ударили две ракеты. По его словам, одна из них попала в торговый центр, другая – в городской стадион.