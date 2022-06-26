Эрдоган сообщил, когда Турция начнет антитеррористическую операцию в Сирии

Турция начнет новые антитеррористические операции, как только будут завершены соответствующие приготовления на границе с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

«Как только подготовка к устранению брешей в коридоре безопасности, который мы начали создавать на нашей границе c Сирией, будет завершена, мы начнем новые операции», - сказал, в частности, турецкий лидер.