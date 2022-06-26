Почему сорвались переговоры Хикмета Гаджиева с Арменом Григоряном? срочно в номер
На понедельник, 27 июня, в Брюсселе была намечена встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, однако "из Азербайджана пришло сообщение о том, что встреча не состоится". С таким заявлением выступил премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.
Как сказали в беседе с haqqin.az информированные дипломатические источники, встреча в Брюсселе не состоялась, потому что на то есть реальные причины. «Если армянская сторона каждый день будет выступать с противоречивыми заявлениями, будет продолжать говорить о механизме сопредседательства МГ ОБСЕ, выступать с территориальными притязаниями к Азербайджану, в таком случае какой смысл проводить встречи? А заявления спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар должны быть выверенными», отмечает в своем комментарии посвященный в переговорный процесс источник.