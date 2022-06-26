Производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине три беспилотника

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar, на которые собирали средства украинский волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков, сообщили украинские СМИ.

В понедельник, 27 июня, компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату и бесплатно отправит три Bayraktar на украинский фронт.

В заявлении Baykar сказано, что компания тронута солидарностью и решительностью украинцев, которые успешно собрали сумму для покупки нескольких беспилотников: «Компания Baykar не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт. Мы просим вместо этого направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины».