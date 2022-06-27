Ранее в Баку глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции, отметил, что не обсуждал с азербайджанской стороной работу Минской группы ОБСЕ, так как "она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников".

"Заявление главы МИД РФ, мягко говоря, странное, так как министр иностранных дел - чиновник, который находится в подчинении главы российского государства и действует под его руководством", - сказал Пашинян.

По его словам, в ходе его официального визита в Москву от 19 апреля 2022 года глава армянского кабмина подписал совместное заявление с президентом РФ, в котором прописано, что "мы должны сотрудничать вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, использовать потенциал Минской группы ОБСЕ в соответствии с его международным мандатом".

Премьер потребовал от России прояснить свое заявление.