Пашинян: Лачинский коридор и город Лачин отойдут Азербайджану

По завершении строительства альтернативной Лачинскому коридору дороги территории, расположенные за пределами территории бывшей Нагорно- Карабах ской автономной области, отойдут Азербайджану. Об этом заявил на онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в течение трех лет с согласия сторон должно произойти изменение маршрута Лачинского коридора.

По словам Пашиняна, цель изменения – обеспечение более прочного и надежного дорожного маршрута между Арменией и нагорной частью Карабаха. Армения сейчас проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами, так как коридор должен находиться под полным контролем российских миротворцев.

"В наших рабочих обсуждениях есть понимание того, что новый маршрут будет лучшего качества и лучшей проходимости", - сказал премьер.

Что касается населения территорий, в частности, города Лачин и села Забух, которые окажутся под контролем Азербайджана, то Пашинян заявил, что Баку обеспечит нуждающихся жильем.

Альтернативную дорогу строит Азербайджан. Она длиннее Лачинского коридора, по которому сейчас едут из Армении в нагорную часть Карабаха и наоборот.