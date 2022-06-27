Пашинян: Фаррух под контролем Азербайджана

Сегодня в понедельник, 27 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян на проведенной в Ереване онлайн пресс-конференции выступил с серией сенсационных заявлений.

Глава армянского правительства подтвердил, что село Фаррух по сей день находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, что в марте 2022 года село Фаррух и стратегическая высота Фаррух-даг, расположенные в Ходжалинском административном районе Азербайджана, перешли под контроль азербайджанской армии.

Позже армянские СМИ попытались навязать общественному мнению своей страны дезинформацию о возвращении села и высоты в зону ответственности российских миротворцев.