Пашинян учитывает угрозу безопасности России

Биолаборатории, действующие на территории Армении, являются 100%-ной собственностью республики, хоть и были созданы при содействии США, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время онлайн пресс-конференции.

Никол Пашинян, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что по вопросу биолабораторий учитываются интересы России и не делается ничего, что может быть угрозой безопасности для РФ.

"Биолаборатории являются собственностью Армении, российские специалисты посетили их и не нашли поводов для беспокойства. В вопросах, связанных с биолабораториями, учитываются интересы России и не делается ничего, что может быть угрозой безопасности для РФ", - заявил Пашинян.