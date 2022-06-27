Медведев пообещал Литве «очень жесткие меры»

Ответ России на запрет Литвой транзита попавших под санкции российских товаров в Калининградскую область «способен перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«На этих шагах (исполнении санкций), кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», - считает Медведев.

Он назвал действия литовской стороны «частью той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России». «Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», - предупредил замглавы Совбеза РФ.

В первую очередь от этого пострадают обычные литовцы, «уровень жизни которых по европейским меркам – просто нищенский», считает Медведев. Граждане пытаются «как-то выжить в этом театре абсурда», в то время как литовские политики «выслуживаются». При этом обеим сторонам это удается все хуже и хуже, утверждает Медведев.

Власти Литвы с 18 июня заблокировали транзит санкционных товаров в Калининград по своей территории из-за ограничений ЕС. Запрет коснулся как железнодорожных, так и автомобильных перевозок. Ответные действия в отношении Литвы также анонсировал секретарь Совбеза Николай Патрушев. Однако он не уточнял, что это могут быть за меры. Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня сказал, что, несмотря на угрозы Москвы, его страна не пойдет на уступки и будет соблюдать санкции ЕС.