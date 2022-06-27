Ливан не справляется с кризисом: власти зовут диаспору на помощь

В частности, правительство просит их возвращаться домой на отдых, чтобы влить деньги в туризм. Исполняющий обязанности министра туризма Валид Нассар сказал: «Я... прошу нашу семью и друзей приехать в Ливан. Они будут тратить деньги, куда бы они ни пошли, но Ливан сегодня в большей нужде».

Ливан, который столкнулся с энергетическим кризисом, нехваткой воды, инфляцией и обесцениванием валюты, просит о помощи ливанцев, живущих за рубежом, сообщает Al Jazeera.

Министерство туризма Ливана запустило рекламную кампанию по привлечению туристов этим летом. Ожидается, что страну посетят около миллиона туристов. Это позволит стране получить около 3,5 миллиона долларов, которые пойдут на решение экономических проблем. Около 75% населения Ливана проживает в нищете, многим из-за рубежа помогают родственники и друзья.

Прошлым летом ливанская диаспора уже помогала стране. Тогда многие из-за рубежа привозили необходимые лекарства, генераторы, деньги для семей, друзей и благотворительных организаций. За год ситуация в стране только ухудшилась. У правительства большие надежды на летний сезон, так как стране остро нужны деньги для решения социальных проблем.