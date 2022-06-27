Войска РФ в Луганской области обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» толпу жителей в Лисичанске, в результате чего восемь человек погибли. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне обстреляли толпу людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли», — написал он в Telegram, уточнив, что 21 человек доставлен в больницу.