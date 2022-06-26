Медведев оскорбил латвийского экс-министра

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у РФ Калининград, назвал его «каким-то очередным придурком».

«Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», - цитирует пост Медведева ТАСС.

Гулбис, говоря об ограничениях на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил TV24, что ЕС и НАТО сделали первые шаги «по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России», отметив, что российской стороне послан «четкий сигнал», его слова приводит газета Latvijas Avīze.

