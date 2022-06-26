США повышают пошлины на сотни товаров из России

США повышают пошлины на ввоз некоторых российских товаров, говорится в постановлении американского президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Увеличить ставки пошлины на импорт некоторых товаров Российской Федерации», - говорится в заявлении, которое цитирует РБК. Это связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Россией.

В постановлении Байдена указано, что повышение пошлин на 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты из России, импорт которых не был запрещен, «оправданно и отвечает внешнеполитическим интересам США».

Накануне Белый дом сообщил, что Вашингтон увеличит пошлины более чем на 570 категорий российских товаров на $2,3 млрд. Кроме того, Вашингтон введет визовые ограничения против 500 российских чиновников, блокирующие санкции против действующих на территории Украины частных военных компаний, российских оборонных корпораций.