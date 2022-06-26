15 черешен редкого сорта продали за $4 440

На первом аукционе ягод нынешнего сезона в японской префектуре Аомори установлен рекорд стоимости черешни. Коробку с 15 ягодами черешни сорта Juno Heart продали за ¥600 тыс. (около $4 440). В прошлом году аналогичный лот ушел за ¥450 тыс., сообщает The Asahi Shimbun. Таким образом, стоимость одной ягоды черешни на аукционе составила $296.

Сорт черешни Juno Heart разработан Исследовательским центром префектуры Аомори специально для того, чтобы эти ягоды могли использоваться в качестве дорогого подарка. Ягоды этого сорта должны быть не менее 2,8 см в диаметре, иметь идеальную форму и цвет, содержание сахара в них должно быть 20%.

Те ягоды черешни сорта Juno Heart, диаметр которых составляет не менее 3,1 см, называют «Биение сердца Аомори» и продают особо. Именно к этой категории и относились проданные за рекордную цену ягоды. Эксклюзивные ягоды были приобретены компанией Nagatsuka Seika из префектуры Тиба, которая занимается оптовой продажей фруктов и ягод. По словам представителя этой компании, купленные ягоды будут проданы в одном из их магазинов.