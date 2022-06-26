Forbes: за выходные Россия выпустила по Украине ракет на $200 миллионов

В ходе обстрелов территории Украины 25-26 июня Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет стоимостью до 220 млн долларов. Такую цифру привел украинский Forbes.

Около 30 ракет были запущены по Житомирской области, еще 20 – по Черниговской области (атакован учебный центр "Десна"), зафиксированы прилеты в Киевской, Хмельницкой, Львовской и Днепропетровской областях, а также в Харькове и Николаеве.

Кроме того, от 4 до 6 крылатых ракет Х-101 были выпущены по Киеву со стратегических самолетов Ту-95 и Ту-160. В других случаях применялись "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер" и "Калибр".

Исходя из оценочной стоимости, Forbes отмечает, что только за эти два дня Россия выпустила по Украине ракет на сумму от 150 млн до 220 млн долларов.