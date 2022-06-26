Moody's заявило о дефолте России

Россия допустила дефолт по еврооблигациям, считает международное рейтинговое агентство Moody's, не исключив новые дефолты по будущим купонным выплатам. Россия отрицает, что допустила дефолт.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», - говорится в сообщении Moody's, которое цитирует «Коммерсант».

По мнению Минфина РФ, формулировка «дефолт» неприменима к произошедшему. Так российское министерство ранее отреагировало на сообщения в ряде СМИ. Минфин отмечает, что Москва перевела все деньги в полном объеме, однако международные расчетно-клиринговые системы не довели их до получателей. Кремль назвал информацию о допуске Россией дефолта неправомерной.

Дефолт по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства (помимо Moody's это также ушедшие Fitch и S&P), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования или иностранный суд в случае обращения кредиторов.

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт. Газета The Wall Street Journal считает, что это произошло впервые с 1918 года. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций – долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.