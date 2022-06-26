В Москве предупредили об опасности принятия Украины в НАТО

Присоединение Украины к НАТО гораздо опаснее для России, чем вступление в альянс Швеции и Финляндии, заявил в интервью «Аргументам и Фактам» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, это связано с «наличием неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, в том числе о принадлежности Крыма, и «разным пониманием статуса регионов», передает РБК.

«Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, – это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», - заявил он.

В отличие от Украины, присоединение к НАТО Швеции и Финляндии не грозит России «ничем особенно новым», считает Медведев. «Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, – на здоровье», - сказал он, заявив в то же время, что российская сторона будет готова к ответным шагам.