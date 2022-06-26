Трагедия на море в Баку
Трагический инцидент произошел на одном из пляжей Баку.
АПА сообщает, что 36-летний Анар Гулиев утонул, спасая тонувшего в море человека.
Трагический инцидент произошел на одном из пляжей Баку.
АПА сообщает, что 36-летний Анар Гулиев утонул, спасая тонувшего в море человека.
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