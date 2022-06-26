G7 назвала обстрел торгового центра в Кременчуге «военным преступлением»

«Большая семерка» осудила ракетный обстрел торгового центра в украинском Кременчуге, в результате которого 16 человек погибли, известно о 59 пострадавших. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран «Большой семерки», проводивших встречу в Баварии.

Русская служба BBC приводит основные положения заявления: «Мы, лидеры G7, осуждаем чудовищное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения. Неизбирательные удары по ни в чем не повинным гражданским лицам являются военным преступлением. Президент РФ Владимир Путин и другие ответственные за это должны быть привлечены к ответственности Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны по произволу, которая бушует уже 124 дня. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной».