Народ Украины преодолеет все испытания и выберет для себя «лучшее будущее», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По его словам, в последние годы украинцам пришлось «нелегко» из-за неустойчивой экономики и «госпереворота». «К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу», – считает Медведев.

Медведев отмечает, что жители Украины преодолеют все испытания, выберут для себя «лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель».