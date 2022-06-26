Российский алкоголь попал под запрет в Финляндии

Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с антироссийскими санкциями ЕС, сообщает финский телеканал YLE со ссылкой на таможенную службу страны.

Согласно данным, запрет распространяется на водку, джин, виски и ликеры. При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, в частности, пиво, сидр и вино, - цитирует старшего инспектора финской таможни Яркко Кескинена "АиФ".

Алкоголь из России больше нельзя завозить в Финляндию как в качестве коммерческих, так и в рамках частных поставок. Кроме того, запрещено провозить напитки, купленные в duty free на российско-финской границе. Вместе с тем финские эксперты заявляют о дефиците импортного алкоголя в ресторанах страны.