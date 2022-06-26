Kapital Bank запустил карьерный марафон в регионах Азербайджана

Один из крупнейших работодателей Азербайджана Kapital Bank запустил новый HR-проект, который охватит регионы страны. Проект под названием «Карьерный марафон» стартовал 24 июня 2022 года в студенческом парке инженерного корпуса Гянджинского государственного аграрного университета.

Мероприятие прошло при поддержке Исполнительной власти города Гянджа, Гянджа-Дашкесанского регионального управления занятости, Гянджинского государственного аграрного университета, Гянджинского государственного университета, Гянджинского технологического университета, Центра развития молодежи и карьеры. Основная цель марафона – встретиться с молодежью, внести вклад в их развитие и открыть для талантливых ребят дорогу в мир карьеры. В рамках марафона была проведена ярмарка вакансий, небольшие собеседования, тренинги, семинары и различные мастер-классы.

Фаргана Мамедова, директор департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank: «Kapital Bank регулярно проводит дни карьеры в столичных вузах. На этот раз мы решили организовать аналогичные мероприятия в регионах и оказать помощь молодым людям из больших городов страны в построении карьеры. Мы начали наш карьерный марафон в Гяндже и продолжим его в других регионах Азербайджана. Те, кто хочет присоединиться к марафону, следите за страницами Kapital Bank в социальных сетях и первыми узнавайте о городе и месте проведения мероприятия».