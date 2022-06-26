Финляндия поставила крест на российско-финской АЭС

Проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием России окончательно закрыт, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на газету Kauppalehti.

Согласно данным, решение отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности к 2035 году: на АЭС планировалось производить 40% "чистой" энергии, теперь же властям страны придется пересмотреть стратегию по переходу на "зеленую энергетику".

Финская компания Fennovoima расторгла договор с Россией на строительство "Ханхикиви-1" еще в начале мая. На западе страны по проекту планировалось построить одноблочную атомную электростанцию на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ и мощностью 1200 мегаватт. Россия потребует от Финляндии денежную компенсацию за разрыв контракта.