Леонид Швец, автор haqqin.az 12:02

Удар по торговому центру в Кременчуге, приведший к многочисленным жертвам среди мирных граждан, стал продолжением волны ракетных обстрелов, накрывших в последнее время Украину с особой интенсивностью и жестокостью. Очевидно стремление российского командования шокировать гражданское население и вызвать у него панику. Причем в безопасности себя не могут чувствовать в том числе жители городов, расположенных далеко от линии фронта. Те, что ближе к обстрелам, в том числе артиллерийским, и из реактивных систем залпового огня, привыкли, если такое слово вообще можно употребить к тому, к чему привыкнуть в принципе нельзя.

В последние несколько дней по Украине было запущено больше 60 ракет. Показательно, что в воскресенье 26 июня впервые после долгого перерыва был обстрелян Киев. Ракеты прилетели по многоквартирному дому и во двор детского сада. В субботу десятки ракет ударили по многочисленным населенным пунктам. Причем используются преимущественно ракеты X-22 еще советского производства, запускаемые со стратегических бомбардировщиков тоже еще советской сборки Ту-22М3. Пуск ракет осуществляется с территории России, а сами ракеты, когда-то предназначавшиеся для ударов по крупным целям, вроде американских авианосцев, да еще и с ядерной боеголовкой, отличаются крайне низкой точностью. Их использование, с одной стороны, характеризует возможности «второй армии в мире», с другой – полное равнодушие «освободителей» к жертвам среди гражданского населения. Есть несколько возможных причин такого заметного усиления ракетных обстрелов. В конце прошлой недели российские СМИ сообщили о том, что Сергей Шойгу посетил зону боевых действий. На самом деле, как оказалось, министр обороны РФ осчастливил визитом один из пунктов управления в Белгородской области. Его сопровождал генерал Геннадий Жидко, что подтверждает сообщение британской разведки о том, что предыдущий командующий спецоперацией Александр Дворников отстранен. Теперь, очевидно, командование взял на себя Жидко, и массовое применение ракет является отражением его представлений о том, как нужно вести дело в Украине.

Еще одна версия, которая не противоречит первой, связана с появившимися свидетельствами первых боевых успехов американских РСЗО HIMARS. В частности, похоже, именно с их помощью был уничтожен командный пункт русских в районе Изюма. В Украине с надеждой, а в России с опаской ожидали прибытия на фронт этих дальнобойных и высокоточных средств уничтожения. Вполне вероятно, что нынешние ракетные обстрелы – это возмездие Украине за использование HIMARS, которых в Вооруженных силах Украины будет становиться все больше. И нельзя не обратить внимание, что демонстративная интенсификация ударов по Украине пришлась на время проведения в Мюнхене саммита Большой семерки, который плавно перейдет в саммит НАТО в Мадриде. Россия показывает, что ей никакие санкции не страшны, что она может себе позволить обстрелять хоть Киев, хоть мост через Днепр в Черкассах, хоть торговый центр в Кременчуге. Нельзя сказать, что западные партнеры Украины испытывают недостаток свидетельств готовности России идти на любые военные преступления. Российское военное командование само решило добавить новых эпизодов, стремясь, видимо, показать, насколько опасно ссориться с Кремлем.