Минобороны России о ракетном ударе по Кременчугу

Российское Минобороны прокомментировало ракетный удар по Кременчугу. По версии военного ведомства, удар был нанесен по ангарам с оружием и боеприпасами.

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов западного оружия вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», - говорится в сводке Минобороны.