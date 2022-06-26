Франция передаст Украине бронетехнику: для прорыва блокады зерна

Значительное количество бронетранспортеров может быть доставлено в Украину из Франции, сообщил министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню, передает «Московский Комсомолец».

Он отметил, что эта военная техника необходима украинским войскам для быстрого перемещения: «Для того, чтобы быстро перемещаться по районам, которые находятся под обстрелом противника, нужны бронетранспортеры. Мы передадим значительное количество такой техники Украине».

Помимо прочего, по его словам, представители Украины запросили у Франции противокорабельные ракеты Exocet. Их планируется использовать для прорыва блокады зерна в Черном море. В настоящий момент поставки этого вида вооружений обсуждаются.